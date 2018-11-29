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Четверг, 29.11.2018
Забавные щенки со всего мира, которые гарантированно поднимут настроение
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Забавные щенки со всего мира, которые гарантированно поднимут настроение

Независимо от того, как прошел ваш день, щенки гарантированно поднимут вам настроение! Смотрят ли они на вас своими очаровательными глазами, сладко посапывают или же внимательно слушают, наклонив голову, эти пушистые малыши помогут вам преодолеть еще один рабочий день. Приятного просмотра!
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Животные, Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Щенки, Фото, Курьез, Прикол.
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