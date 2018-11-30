Забавные ситуации, которые заставят вас рассмеяться Случайно открывшаяся перечница, разодранный собакой диван, оторванный в общественном транспорте клок волос, утопший в грязи трактор, вмёрзшая в мороженое муха… Никому не было бы приятно столкнуться с подобным, но, тем не менее, от такого не застрахован никто! Коллекция фотографий, которая очень красноречиво объясняет, почему ваш сегодняшний день прошёл очень удачно и позитивно!