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Веселые казусы из повседневной жизни для хорошего настроения
Немного забавных и казусных моментов из жизни людей, которым явно некогда скучать. Они покажут вам, как нужно веселиться. После просмотра этих забавных снимков улыбка не исчезнет с вашего лица.
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