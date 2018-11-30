Улыбка до ушей: забавные совпадения в повседневной жизни Забавные случайности все же случаются в нашей жизни, и особо внимательные даже документируют это с помощью фотокамеры! Одинаковые причёски, одинаковая одежда, одинаковый дизайн кольца и мебельной фурнитуры... Каких только совпадений не увидишь в повседневной жизни!