Минута юмора: приколы из социальных сетей Социальные сети регулярно радуют нас свежей порцией позитива, смешными картинками и комментариями от пользователей с чувством юмора. Предлагаем вам отвлечься от своих дел, чтобы посмеяться над смешными шутками и юмором, который мы собрали для вас в одну подборку.