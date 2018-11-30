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Пятница, 30.11.2018
Умный юмор, который заставит вас задуматься
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Умный юмор, который заставит вас задуматься

Предлагаем вам почитать очередную порцию умного юмора, понять который гуманитарию будет совсем непросто. Несмотря на то, что не все картинки в продолжении поста могут быть вам понятны, некоторые из них точно смогут поднять вам настроение. Как говорится, потратьте всего пару минут своего времени на "умный юмор" далее.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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