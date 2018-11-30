Умный юмор, который заставит вас задуматься Предлагаем вам почитать очередную порцию умного юмора, понять который гуманитарию будет совсем непросто. Несмотря на то, что не все картинки в продолжении поста могут быть вам понятны, некоторые из них точно смогут поднять вам настроение. Как говорится, потратьте всего пару минут своего времени на "умный юмор" далее.