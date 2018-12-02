Забавные вещи, которые нас раздражают каждый день

Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые нас жутко раздражают. Но нам просто остается сдерживать себя от эмоционального взрыва. Ну а когда злость проходит, то всегда мы просто смеемся с того, что с нами произошло.