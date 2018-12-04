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Среда, 05.12.2018
Уморительные дети, которые поднимут вам настроение
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Уморительные дети, которые поднимут вам настроение

Дети – это наиболее искрение люди во всем мире. И только они могут быть по-настоящему счастливыми. Смешные фото детей заставляют даже самых расстроенных людей улыбаться.
Фото: pixabay.com
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Дети, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьезы.
22:39 Вт, 4 Декабрь 2018 Телеграф
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