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Когда вовремя попал в кадр: задний план этих снимков заставит вас смеяться
Бывает так, что задний план оказывается куда интереснее, чем само фото. Случается это по разным причинам, но в основном из-за случайно или намеренно запечатленных людей или событий. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку снимков, которые относятся именно к этой категории.
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