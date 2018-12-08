Забавные одинокие люди, чье отношение к одиночеству не может не смешить

Как говорится, все мы приходим в этот мир одни, и покидаем его в одиночестве. Но в промежутке нам очень хочется найти кого-нибудь, кто бы просто мог быть рядом. Тем не менее не всем из нас повезло, и некоторые так и остаются одиноки до поры до времени. Если задуматься, одиночество — это не так плохо на самом деле. Ну по крайней мере эти 25 людей нашли в нём повод для шуток.