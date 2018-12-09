Смешные животные, вернувшихся от ветеринара, чей внешний вид говорит сам за себя

Домашние животные также любят посещать ветеринаров, как мы стоматологов. Может многие люди тоже предпочли бы залезть под кровать или за холодильник, но размер наших поп к сожалению, не позволяет этого делать. Некоторые животные после посещения ветеринара имеют весьма смешной вид из-за анестезии, а морда других принимает уморительный вид в стиле "я тебя никогда не прощу".