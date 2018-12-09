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Воскресенье, 09.12.2018
Они вывели лень на новый уровень: забавные идеи смекалистых людей
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Они вывели лень на новый уровень: забавные идеи смекалистых людей

Подборка, которая в полной мере доказывает, что смекалка - это наше все! Наш человек всегда с легкостью найдет креативные и необычные решения для любых сложностей и проблем. Ведь так? Если вы все еще не уверены в этом утверждении, тогда обязательно смотрим эту подборку снимков. Но если же выражение "сделал сам" вас пугает - эта подборка не для вас.
Фото: trinixy.ru
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