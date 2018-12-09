Они вывели лень на новый уровень: забавные идеи смекалистых людей Подборка, которая в полной мере доказывает, что смекалка - это наше все! Наш человек всегда с легкостью найдет креативные и необычные решения для любых сложностей и проблем. Ведь так? Если вы все еще не уверены в этом утверждении, тогда обязательно смотрим эту подборку снимков. Но если же выражение "сделал сам" вас пугает - эта подборка не для вас.