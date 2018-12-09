И смех, и слезы: эти люди смогли починить даже то, чему помочь было невозможно

Очередной сборник фотодоказательств того, что практически с любой бытовой ситуацией можно справиться с помощью фантазии и сообразительности! Этих людей поломкой не испугаешь!