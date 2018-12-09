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Воскресенье, 09.12.2018
И смех, и слезы: эти люди смогли починить даже то, чему помочь было невозможно
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И смех, и слезы: эти люди смогли починить даже то, чему помочь было невозможно

Очередной сборник фотодоказательств того, что практически с любой бытовой ситуацией можно справиться с помощью фантазии и сообразительности! Этих людей поломкой не испугаешь!
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Проблемы, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Решения, Курьезы, Сообразительность.
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