Смешно до слез: прикольные демотиваторы, которые не дадут грустить

Демотиваторы появились как ответ интернет-фольклора на назойливую пропаганду. Уж так повелось: человек отрицает все, что ему навязывают. И это выглядит особенно забавно, если выражается с помощью демотиватора. Демотивационные постеры появились как пародия на мотивационные постеры (плакаты) или мотиваторы - вид наглядной агитации, предназначенный создать подходящее настроение в школах, университетах и на рабочих местах.