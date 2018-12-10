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Понедельник, 10.12.2018
Смешно до слез: прикольные демотиваторы, которые не дадут грустить
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Смешно до слез: прикольные демотиваторы, которые не дадут грустить

Демотиваторы появились как ответ интернет-фольклора на назойливую пропаганду. Уж так повелось: человек отрицает все, что ему навязывают. И это выглядит особенно забавно, если выражается с помощью демотиватора. Демотивационные постеры появились как пародия на мотивационные постеры (плакаты) или мотиваторы - вид наглядной агитации, предназначенный создать подходящее настроение в школах, университетах и на рабочих местах.
Фото: pixabay.com
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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Демотиваторы.
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