Эти забавные мужчины утверждают, что техника безопасности только для слабаков

Взглянув на эти снимки, вы поймете, почему во многих странах мира женщин больше, чем мужчин, и почему женщины живут дольше, чем мужчины. Стоит отметить, что чаще всего подобные идеи приходят в голову только тем, кто стремится поскорее получить премию Дарвина.