Уморительные дети, которые поднимут настроение каждому Очередной сборник фотографий с теми, кто не может усидеть долго на одном месте и постоянно стремится к новым "подвигам"… создавая для своих родителей все условия для организации генеральной уборки! Подборка смешных детей, которые проказничают или смешно проводят свой досуг.