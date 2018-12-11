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Уморительные дети, которые поднимут настроение каждому
Очередной сборник фотографий с теми, кто не может усидеть долго на одном месте и постоянно стремится к новым "подвигам"… создавая для своих родителей все условия для организации генеральной уборки! Подборка смешных детей, которые проказничают или смешно проводят свой досуг.
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