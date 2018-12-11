Смешные котики, которые подарят вам улыбку Эти пушистые создания, как известно, любят устроиться где-нибудь поудобнее и смотреть на окружающий мир со стороны. Но когда они для этого выбирают ровную стеклянную поверхность, это даёт нам уникальную возможность увидеть их такими, какими в повседневной жизни их мало кто видит! И это действительно необычно и очень забавно!