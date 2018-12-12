Смех да и только: почти получилось

Когда ожидание не сходится с реальностью, и увиденное не вызывает у вас чувства удовлетворения, то скорее всего виной тому те, кто привык что-то делать спустя рукава, наплевав на качество и результат работы. Несколько ярких примеров результатов деятельности таких людей — в очередной фотоколлекции!