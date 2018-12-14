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Смешные коты, которые наотрез отказываются вести себя, как нормальные животные
Еще в древности кошек считали существами внеземного происхождения, и это вряд ли далеко от истины. Есть в их облике нечто, что наводит на мысль: эти питомцы совсем не так просты, как нам кажется. А что, если они действительно тайные агенты инопланетных цивилизаций да вдобавок наделены сверхспособностями?
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