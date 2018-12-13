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Для новогоднего настроения: домашние любимцы, которые очень ждут Новый год 2019
Эта подборка животных, которые очень любят Новый год поднимет вам настроение на месяц вперед! Эти милахи ходят нарядиться и отпраздновать вкусняшками, которые приготовили для них их любимцы! Они ждут, чтобы вы нарядили елку и сваливать ее с места, ждут подарки и красиво украшенный дом! А кто не ждет? Все ждут Новый год и даже эти милые животные!
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