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Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума
Все мы порой попадаем в неловкие ситуации, поскользнувшись на банановой кожуре жизни. Но далеко не все позорные оплошности попадают в интернет, и вы только представьте, сколько продлённых лет жизни мы теряем, не посмеявшись над ними.
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