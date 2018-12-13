Казусные ситуации, от которых хочется сойти с ума

Все мы порой попадаем в неловкие ситуации, поскользнувшись на банановой кожуре жизни. Но далеко не все позорные оплошности попадают в интернет, и вы только представьте, сколько продлённых лет жизни мы теряем, не посмеявшись над ними.