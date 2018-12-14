Смех до слез: очень забавные и курьезные моменты из мира спорта

Вокруг спортивных состязаний всегда много шума, ведь они дарят незабываемые эмоции и переживания людям всех возрастов. Но иногда эти эмоции возникают совершенно независимо от забитых голов или поставленных рекордов. Вовремя снятый кадр или записанный повтор способны привести в восторг не только знатоков спорта, но и простых смертных.