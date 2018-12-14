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Пятница, 14.12.2018
Улыбка до ушей: забавные способы защиты новогодних украшений от животных
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Улыбка до ушей: забавные способы защиты новогодних украшений от животных

Ни для кого не секрет, что домашние питомцы обожают уничтожать новогодние украшения. Но некоторые люди креативно подходят к этому вопросу, защищая новогодние ёлки довольно необычными способами. Предлагаем вам посмотреть на подборку новогодних украшений, до которых домашние питомцы точно не смогут добраться.
Фото: trinixy.ru
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