Улыбка до ушей: забавные способы защиты новогодних украшений от животных Ни для кого не секрет, что домашние питомцы обожают уничтожать новогодние украшения. Но некоторые люди креативно подходят к этому вопросу, защищая новогодние ёлки довольно необычными способами. Предлагаем вам посмотреть на подборку новогодних украшений, до которых домашние питомцы точно не смогут добраться.