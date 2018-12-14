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Умный юмор, который будет непросто понять гуманитарию
Предлагаем вам посмотреть на очередную порцию умного юмора, который будет непросто понять гуманитарию. Несмотря на то, что не все картинки далее могут быть вам понятны, многие из них точно заставят вас улыбнуться.
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