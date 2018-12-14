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Забавные животные до и после того, как они побывали у парикмахера
Наши питомцы не умеют говорить и они не могут сказать, что им не нужна стрижка, но владельцы думают иначе и отдают своих питомцев в руки грумеров, чтобы те сделали из них львов или каких-нибудь других диковинных зверюшек и существ не из этого мира.
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