Забавные животные до и после того, как они побывали у парикмахера

Наши питомцы не умеют говорить и они не могут сказать, что им не нужна стрижка, но владельцы думают иначе и отдают своих питомцев в руки грумеров, чтобы те сделали из них львов или каких-нибудь других диковинных зверюшек и существ не из этого мира.