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Смешные собаки без логики, которые вас развеселят
Вы часто видели "поломанных" собак — домашних питомцев, которые ведут себя совсем не так, как должны вести себя обычные собаки? Сейчас мы вам их покажем!
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