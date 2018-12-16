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Воскресенье, 16.12.2018
Курьезные решения бытовых проблем для отличного настроения
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Курьезные решения бытовых проблем для отличного настроения

Каждый из нас периодически сталкивается с различными бытовыми проблемами или неожиданными ситуациями, требующими незамедлительного ремонта. Однако не каждый из нас способен так же мастерски выйти из любого затруднительного положения, как это сделали люди, не обделённые технической смекалкой и сообразительностью!
Фото: pixabay.com
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