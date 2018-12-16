Курьезные решения бытовых проблем для отличного настроения Каждый из нас периодически сталкивается с различными бытовыми проблемами или неожиданными ситуациями, требующими незамедлительного ремонта. Однако не каждый из нас способен так же мастерски выйти из любого затруднительного положения, как это сделали люди, не обделённые технической смекалкой и сообразительностью!