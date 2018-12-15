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Суббота, 15.12.2018
Курьезные свадебные снимки, которые вызовут на вашем лице улыбку
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Курьезные свадебные снимки, которые вызовут на вашем лице улыбку

Убийственно смешные фото со свадебных церемоний, просмотр которых поднимет ваше настроение. Свадьба - чистый, светлый праздник, рождение новой семьи, торжество любви...Но только не на этих фото! Торжество странности, безумия и смеха! Вот что ожидает вас в нашей подборке.
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Свадьба, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Свадебные приколы.
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