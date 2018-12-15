Курьезные свадебные снимки, которые вызовут на вашем лице улыбку Убийственно смешные фото со свадебных церемоний, просмотр которых поднимет ваше настроение. Свадьба - чистый, светлый праздник, рождение новой семьи, торжество любви...Но только не на этих фото! Торжество странности, безумия и смеха! Вот что ожидает вас в нашей подборке.