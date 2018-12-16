Казусы на дорогах для вашего отличного настроения Автомобилисты никогда не поймут пешеходов, но еще большая пропасть между теми, кто умеет ездить и теми, кто НЕ умеет этого делать. Точнее, права-то они получили, но даже не научились парковаться… Адекватные водители ежедневно встречаются с такими "чудесами". В этой подборке вы увидите классических богов парковки!