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Воскресенье, 16.12.2018
Казусы на дорогах для вашего отличного настроения
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Казусы на дорогах для вашего отличного настроения

Автомобилисты никогда не поймут пешеходов, но еще большая пропасть между теми, кто умеет ездить и теми, кто НЕ умеет этого делать. Точнее, права-то они получили, но даже не научились парковаться… Адекватные водители ежедневно встречаются с такими "чудесами". В этой подборке вы увидите классических богов парковки!
Фото: pixabay.com
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