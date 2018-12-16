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Понедельник, 17.12.2018
Вы будете хохотать: чудаки и чудачки, которых можно встретить в метро
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Вы будете хохотать: чудаки и чудачки, которых можно встретить в метро

Герои этой подборки умеют выделиться из толпы в метро… Кажется, этим ребятам пришлось хорошо потрудиться над своими образами. Здесь в ход идет все: прическа, "стильный! наряд, яркий макияж, аксессуары. А главное - не так, как все! Конечно, почему нет?
Фото: pixabay.com
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Метро, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Чудаки.
23:39 Вс, 16 Декабрь 2018 Телеграф
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