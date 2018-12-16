Вы будете хохотать: чудаки и чудачки, которых можно встретить в метро

Герои этой подборки умеют выделиться из толпы в метро… Кажется, этим ребятам пришлось хорошо потрудиться над своими образами. Здесь в ход идет все: прическа, "стильный! наряд, яркий макияж, аксессуары. А главное - не так, как все! Конечно, почему нет?