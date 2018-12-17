Улыбка до ушей: забавные дети, которые развеселят любого Дети – наше будущее, в них мы вкладываем свою любовь, своё неизмеримое желание видеть их счастливыми, радостными, здоровыми, богатыми. И, конечно же, с радостью и бескорыстно отдаём им всё самое лучшее и светлое от себя. А как часто радуют нас дети, особенно когда они ещё маленькие, они такие прикольные, такие беззаботные и естественные, что умиление всегда возникает при виде их забавных выходок и поступков.