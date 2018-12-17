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Понедельник, 17.12.2018
Улыбка до ушей: забавные дети, которые развеселят любого
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Улыбка до ушей: забавные дети, которые развеселят любого

Дети – наше будущее, в них мы вкладываем свою любовь, своё неизмеримое желание видеть их счастливыми, радостными, здоровыми, богатыми. И, конечно же, с радостью и бескорыстно отдаём им всё самое лучшее и светлое от себя. А как часто радуют нас дети, особенно когда они ещё маленькие, они такие прикольные, такие беззаботные и естественные, что умиление всегда возникает при виде их забавных выходок и поступков.
Фото: pixabay.com
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Дети, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы.
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