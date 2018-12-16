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Воскресенье, 16.12.2018
Смех до слез: забавные девушки, которые слишком гламурны для этого мира
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Смех до слез: забавные девушки, которые слишком гламурны для этого мира

Убийственная подборка снимков с дамами, которые обожают силикон и тонны макияжа! Во всем нужно знать меру - золотые же слова. Как жаль, что героиням нашей фотоподборки они неизвестны. Вы только посмотрите на эти накаченные губы, желтые от тонального средства лица, широкие брови! Крепитесь!
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