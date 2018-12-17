Хохот до упада: домашние питомцы, хозяева которых пожалели о стрижке

Уморительные снимки с животными, которых, к сожалению, отвели к парикмахеру. У некоторых хозяев домашних питомцев иногда, особенно летом, возникает желание подстричь своих четвероногих зверушек. Чтобы это не было столь нудно и утомительно они это делают очень часто с небольшой изюминкой. Так вот, мы собрали для вас несколько таких изумительных фото.