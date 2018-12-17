Забавные животные, которые поднимут вам настроение Подборка специально для тех, кто обожает юмор про животных. Братья наши меньшие не только поднимают настроение, но и радуют глаза и душу. Зверюшки такие милые, смешные и интересные, не то, что люди в наше время. В этой подборке вы увидите диких животных, птиц, а так же кошек и собак.