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Дети цветы жизни: смешные малыши, которые развеселят любого своими выходками
Для позитивной недели рекомендую посмотреть милые и очаровательные приколы про детей. Собраны действительно классные и смешные фото детей. Дети - они прекрасны и прикольные, но столько хлопот доставляют родителям. Они весело проводят время. К чему порой приводит детское стремление к хаосу, нам покажут фотографии из данной подборки.
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