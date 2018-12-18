Эти кулинарные неудачи приведут кулинаров в дикий шок Не каждому человеку даётся кулинарный талант, поэтому одного желания приготовить что-нибудь вкусненькое для некоторых недостаточно! Отсутствие каких-либо способностей к готовке у многих отсутствует напрочь, как бы они ни старались, и несколько весьма красноречивых примеров тщетных попыток вы увидите в этой фотоколлекции.