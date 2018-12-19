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Среда, 19.12.2018
Уморительные мужские и женские прически, поражающие своей нелепостью
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Уморительные мужские и женские прически, поражающие своей нелепостью

Смешные и странные прически, сделать которые осмелится только самый отпетый! Мы не знаем, о чем и чем думали герои нашей подборки, когда решались на эту стрижку...Наверное, это был их самый глупый поступок в жизни. Вы только посмотрите, что вышло!
novate.ru
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Прически, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Парикмахер, Стрижки.
16:27 Сегодня Телеграф
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