Уморительные мужские и женские прически, поражающие своей нелепостью Смешные и странные прически, сделать которые осмелится только самый отпетый! Мы не знаем, о чем и чем думали герои нашей подборки, когда решались на эту стрижку...Наверное, это был их самый глупый поступок в жизни. Вы только посмотрите, что вышло!