Забавные животные готовятся к зимним праздникам Мы очень любим Новый год и Рождество: красивые и яркие украшения, фонарики, подарки и уютное времяпрепровождение с близкими людьми. Наши домашние питомцы и другие животные принимают активное участие (или вмешательство) в подготовку к торжеству - елку нарядить, костюмчик подобрать, за столом проследить и многое другое.