Когда ожидала совсем не другое: курьезные покупки из интернета

Покупки в интернете могут показаться неплохой идеей… пока вам не привезут сапоги, которые налезут разве что на вашу куклу Барби, с которой вы играли в детстве. Онлайн-шопинг на первый взгляд — не такая сложная задача, однако он может ужасно разочаровать и ранить в самое сердце. Этих людей предали продавцы в интернете, и это местами очень смешно.