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Пятница, 21.12.2018
Когда ожидала совсем не другое: курьезные покупки из интернета
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Когда ожидала совсем не другое: курьезные покупки из интернета

Покупки в интернете могут показаться неплохой идеей… пока вам не привезут сапоги, которые налезут разве что на вашу куклу Барби, с которой вы играли в детстве. Онлайн-шопинг на первый взгляд — не такая сложная задача, однако он может ужасно разочаровать и ранить в самое сердце. Этих людей предали продавцы в интернете, и это местами очень смешно.
Фото: bugaga.ru
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Интернет, Обувь, Улыбка, Покупки, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Онлайн-покупки.
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