Забавные животные, которые не скрывают своих чувств

Люди и животные чувствуют одинаковые эмоции, когда видят представителя своего вида. Но большинство из нас не знают, что во многих ситуациях животные ведут себя совершенно так же, как люди совершено не скрывают своих чувств.