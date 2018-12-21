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Смешные рожицы, которых на самом деле нет
Перед вами серия смешных фотографий повседневных предметов, которые вызывают улыбку. Эта подборка поднимет настроение на весь день!
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