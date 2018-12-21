Прикольные стоп-кадры, которые заставят вас смеяться до слез

Очередная порция случайно-удачных фотографий, которыми делятся в Интернете! Иногда порой удивляешься, насколько интересными, необычными и оригинальными могут получаться фотографии, которые сделаны совершенно незапланированно. Взгляните на эти прикольные стоп-кадры!