Забавные подтверждения того, что с детьми скучать не получится

Детская непосредственность порождают кучу забавных моментов. Это их качество всегда выступает против скучных будней. А если подкрепить это ещё и детской логикой, то получается убийственная смесь. В общем, покой родителям может только сниться.