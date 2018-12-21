Злобные и смешные животные, которые буквально переполнены гневом Большинство домашних животных любят своих владельцев, но некоторые думают лишь о том, как избавиться от своего хозяина и, судя по их подозрительному и злобному виду, целыми днями обдумывают коварный план его убийства. Если вам кажется, что ваш питомец хочет вас убить, не поворачивайтесь к нему спиной, спите с включённым светом и носите с собой его любимое лакомство, чтобы в случае чего обезвредить это рассвирепевшее чудовище.