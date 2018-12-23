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Смешные случаи из жизни, когда эмоции били через край
Эмоции — это признак «живой души». Они раскрывают личность во всей ее красе. На этих фото удалось запечатлеть самые искренние эмоции. В нужный момент, так сказать.
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