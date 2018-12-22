Когда работает смекалка: гениальные изобретения народных умельцев

Каждый из нас периодически сталкивается с различными бытовыми проблемами или неожиданными ситуациями. Но если у вас хорошая смекалка и сообразительность, вы с легкостью сможете их решить. Даже в такой смешной способ.