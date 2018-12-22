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Когда работает смекалка: гениальные изобретения народных умельцев
Каждый из нас периодически сталкивается с различными бытовыми проблемами или неожиданными ситуациями. Но если у вас хорошая смекалка и сообразительность, вы с легкостью сможете их решить. Даже в такой смешной способ.
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