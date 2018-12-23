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Воскресенье, 23.12.2018
Забавные фото, которые возможно сделать только в зимнее время
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Забавные фото, которые возможно сделать только в зимнее время

Да, хооолодно, да снега навалило, но оглянитесь и посмотрите, как прекрасно вокруг. В каждую пору года есть какая-то особенная атмосфера, а зимой она просто неповторима. А ещё и Новый Год скоро. Давайте так, будем считать, что зима удалась, когда…
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Улыбка, Зима, Смех, Настроение, Подборка, Юмор, Курьез, Веселье, Прикол, Зимние снимки.
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