Смешные снимки, доказывающие, что не все собаки бывают хорошими

Собаки смешные. Нет, собаки очень смешные! Они такие потешные и забавные, что глядя на них выходки остаётся только и делать, что смеяться. Хотя иногда они и ведут себя как полные засранцы, мы не можем на них долго сердиться.