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Воскресенье, 23.12.2018
Смешные снимки, доказывающие, что не все собаки бывают хорошими
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Смешные снимки, доказывающие, что не все собаки бывают хорошими

Собаки смешные. Нет, собаки очень смешные! Они такие потешные и забавные, что глядя на них выходки остаётся только и делать, что смеяться. Хотя иногда они и ведут себя как полные засранцы, мы не можем на них долго сердиться.
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Собаки, Смех, Настроение, Юмор, Курьез, Веселье, Прикол.
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