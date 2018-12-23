Прикольный умный юмор, который заставляет задуматься Эта коллекция юмора позволит вам не только посмеяться над картинками, но еще и потренировать свой мозг. Подобный юмор неспроста называют "умным", ведь понять его гуманитариям будет непросто. Тем не менее, некоторые из шуток точно заставят вас улыбнуться.