Смешные коты в позах пин-ап девушек с ретро-плакатов

Дизайнер из Австралии Hurly-Burly даже не подозревал, что его блог под названием "Cats That Look Like Pin Up Girls" наберёт такую популярность, за счёт фотографий сексуальных девушек в стиле пин-ап и котиков, им подражающих.